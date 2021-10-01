Суд 4 октября решит вопрос об ограничении Фургала в сроках ознакомления с делом

Фото: пресс-служба Московского городского суда/ТАСС

Басманный суд столицы в понедельник, 4 октября, рассмотрит ходатайство следствия об ограничении в сроках ознакомления с материалами дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов подсудимого Михаила Карапетяна.

В пресс-службе суда подтвердили данную информацию, уточнив, что заседание запланировано на 15:00 по московскому времени.

Также пресс-секретарь суда Ирина Софинская сообщила, что следствие ходатайствует перед судом об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября текущего года обвиняемым Карепову, Кадырову и их защитникам. Однако даты заседаний в отношении этих подозреваемых еще не назначены.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на 2 месяца. Адвокат Михаил Карапетян заявил, что его подзащитный намерен обжаловать решение суда, подав апелляцию.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сам Фургал вину не признает.