Суд 4 октября решит вопрос об ограничении Фургала в сроках ознакомления с делом

18:20
Фото: пресс-служба Московского городского суда/ТАСС
Басманный суд столицы в понедельник, 4 октября, рассмотрит ходатайство следствия об ограничении в сроках ознакомления с материалами дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов подсудимого Михаила Карапетяна.
В пресс-службе суда подтвердили данную информацию, уточнив, что заседание запланировано на 15:00 по московскому времени.
Также пресс-секретарь суда Ирина Софинская сообщила, что следствие ходатайствует перед судом об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября текущего года обвиняемым Карепову, Кадырову и их защитникам. Однако даты заседаний в отношении этих подозреваемых еще не назначены.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на 2 месяца. Адвокат Михаил Карапетян заявил, что его подзащитный намерен обжаловать решение суда, подав апелляцию.
Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сам Фургал вину не признает.
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