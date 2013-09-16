Форма поиска по сайту

16 сентября 2013, 16:20

Общество

Более 3,5 тысяч мигрантов выдворено из России с начала года

За восемь месяцев этого года московскими судебными приставами были выдворены 3 640 мигрантов, которые незаконно находились на территории России, сообщает пресс-служба УСПП по Москве.

Для сравнения за весь 2012 год страну принудительно покинули 3,5 тысячи человек.

Напомним, что с января 2012 года депортацией иностранцев и людей без гражданства занимается служба судебных приставов. Они покупают нелегалам билеты, сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу России и передают их пограничным органам.

