Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Мебельные фабрики "Феликс" и "Домотека" увеличат свои площади. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Здание мебельной фабрики "Феликс" расположено в 1-й Красковском проезде, владение 38А. Торгово-производственная компания, основанная в начале 1990-х годов производит и поставляет офисную мебель.

В результате реконструкции площадь производственных зданий фабрики увеличится более чем в пять раз – с 14,8 до 75,5 тысячи квадратных метров.

"Домотека" расположена в поселении Краснопахорское, в селе Красная Пахра ТиНАО. Компания, основанная в 1989 году, производит кухонные столы и стульея.

В результате реконструкции площадь производственных зданий фабрики увеличится в 1,5 раза – с 13,57 до 20,55 тысячи квадратных метров.