Теплые переходы организуют с МЦД на другие виды транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Теплые переходы организуют от станций Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта. Пересадки будут спроектированы таким образом, чтобы пассажирам не нужно было выходить на улицу. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Максимально, где это возможно, будем делать пересадку в теплом контуре", – цитирует Хуснуллина ТАСС Отмечается, что уже сейчас по аналогичному принципу спланированы пересадки с некоторых станций метро на МЦК.

Как рассказал заммэра, на стадии проекта специалисты определяют, возможно ли устроить в том или ином месте теплую пересадку с технической точки зрения, а затем рассчитывают стоимость работ и уточняют схему городских инженерных сетей и коммуникаций. "Если совокупность трех параметров совпадает, то, конечно, мы стараемся максимально сделать так, чтобы человек мог пересесть с одного вида транспорта в удобных условиях",– подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, связать МЦД с другими видами транспорта в теплом контуре позволит опыт, приобретенный строителями на Московском центральном кольце и радиальных направлениях железной дороги. В частности, на Савеловском направлении МЖД через пути МЦК возведут железнодорожную эстакаду с остановочным пунктом Окружная и турникетно-кассовым терминалом под эстакадой. Там объединят в один "узел" железнодорожную платформу Окружная, одноименную станцию МЦК и строящуюся станцию "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро, напомнил заммэра.