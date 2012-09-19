Малоэтажный микрорайон построят на территории Новой Москвы

19 сентября 2012, 12:17
На территории Новой Москвы, в Южном Бутово, построят малоэтажный микрорайон "Бутовские аллеи". Всего в микрорайоне предполагается строительство 29 трехэтажных монолитно-кирпичных домов.
Проект микрорайона включает создание инфраструктуры: на территории микрорайона появятся магазины, детский сад, кафе, автостоянки и детские площадки. Окружает микрорайон березовая роща.
Микрорайон "Бутовские аллеи" расположен в шаговой доступности от станции метро "Бунинская аллея" и примыкает к существующей городской застройке района Южное Бутово.
Возведение микрорайона началось в июле 2012 года. Завершить строительство планируется в начале 2014 года.
Ссылки по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: