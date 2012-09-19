Малоэтажный микрорайон построят на территории Новой Москвы

На территории Новой Москвы, в Южном Бутово, построят малоэтажный микрорайон "Бутовские аллеи". Всего в микрорайоне предполагается строительство 29 трехэтажных монолитно-кирпичных домов.

Проект микрорайона включает создание инфраструктуры: на территории микрорайона появятся магазины, детский сад, кафе, автостоянки и детские площадки. Окружает микрорайон березовая роща.

Микрорайон "Бутовские аллеи" расположен в шаговой доступности от станции метро "Бунинская аллея" и примыкает к существующей городской застройке района Южное Бутово.

Возведение микрорайона началось в июле 2012 года. Завершить строительство планируется в начале 2014 года.