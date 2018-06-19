Смонтированы пролеты самой длинной эстакады на участке СВХ

19 июня 2018, 12:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дорожники завершили сборку пролетов самой длинной эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
Речь идет об эстакаде на участке от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. Сейчас дорожники занимаются устройством гидроизоляции и защитного слоя, в скором времени приступят к укладке первого слоя асфальта. Строительство участка должно быть закончено в 2018 году.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, длина эстакады составит 1,8 километра, ширина – от 30,8 до 50,8 метра.
На участке планируется реконструировать два подземных перехода в районе платформ Плющево и Вешняки и построить в общей сложности более 12 километров дорог.
Северо-восточная хорда свяжет север и юго-восток столицы: планируется, что водители после запуска магистрали смогут обойтись без заезда в центр города и объезда по МКАД. Участок хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на вылетные магистрали – Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе.
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