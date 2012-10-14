Вьетнамский культурно-деловой центр в Москве сдадут к 2013 году

Новый вьетнамский культурно-деловой центр "Ханой-Москва" заработает в 2013 году, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Этот многофункциональный комплекс будет включать в себя торговые площади, офисы, гостиничные номера и апартаменты, зону отдыха и развлечений. "Ханой-Москва", состоящий из 22-этажной гостиницы и здания культурно-делового центра, станет архитектурной доминантой района, своеобразными "северными воротами" столицы.

Сейчас на объекте ведется каменная кладка наружных стен, установка оконных блоков. Завершена прокладка инженерных коммуникаций со стороны МКАД, и начаты работы по устройству вентилируемого фасада.

Напомним, культурно-деловой центр расположен на 94-м километре МКАД на пересечении с Ярославским шоссе, вдоль улицы Ротерта. Строительство центра началось в декабре 2010 года.