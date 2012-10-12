Жителей пятиэтажек в САО расселят в новостройки в ближайшее время

В Северном округе Москвы жителей подлежащих сносу 338 пятиэтажек расселят в новостройки. Сейчас ведутся работы по реконструкции пятого, шестого и седьмого микрорайонов Бескудниково, а в скором времени преобразование ждет и район Левобережный, говорится в сообщении на официальном сайте префектуры САО.

С начала 2012 года на территории округа ввели в строй девять жилых домов общей площадью 200 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны на 7 тысяч человек, пояснил префект САО Владимир Силкин.

"Префект также поблагодарил строителей за ввод в эксплуатацию социального дома для пенсионеров и инвалидов в Западном Дегунино, который не могли достроить в течение последних 5 лет. Данный объект является уникальным, так как включает в себя весь комплекс инфраструктуры по обслуживанию лиц пожилого возраста", - отмечается в материале.

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