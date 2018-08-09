В северо-восточной части Люберец к концу 2019 года построят новую школу

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В городском округе Люберцы началось строительство новой общеобразовательной школы, сообщили в Главгосстройнадзоре.

По словам главы ведомства Артура Гарибяна, новое учебное заведение общей площадью 23 тысячи 412 квадратных метров будет способно вместить более тысячи учащихся, передает Агентство "Москва".

Проектом предусмотрено строительство 5-этажного здания для учебных классов. В нем же разместятся лаборатории и мастерские, спортивный зал, актовый зал, современная библиотека, медпункт, административные и вспомогательные помещения, а также большая столовая с обеденным залом на 550 посадочных мест.

На прилегающей территории запланировано обустройство современной физкультурно-спортивной зоны и комфортной зоны для отдыха.

Особое внимание в проекте уделено организации удобной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Застройщиком выступает ООО "Самолет Девелопмент". Предполагаемый срок окончания строительных работ – III квартал 2019 года, рассказали в ведомстве.