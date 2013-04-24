"Белгородский стрелок" арестован на два месяца

Сергей Помазун, который 22 апреля застрелил шесть человек в Белгороде, решением суда арестован на два месяца.

"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области судом в отношении Сергея Помазуна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, под которой он будет находится до 22 июня 2013 года", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сергею Помазуну предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Убийство шести лиц", "Хищение оружия и боеприпасов", "Хищение боеприпасов, совершенных с применением насилия, опасного для жизни и здоровья".

В ходе судебного заседания вину в предъявленном обвинении Помазун не признал. Он сказал, что отстаивать свою позиции будет только в суде.

Кроме того, в отношении Сергея Помазуна возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, 22 апреля злоумышленник открыл стрельбу в магазине "Охота" в центре Белгорода. Затем, выйдя из магазина, он начал стрелять по прохожим. Пять человек скончались на месте, еще один - умер в реанимации. Полиции удалось задержать Сергея Помазуна 23 апреля. Преступника поймали при попытке выехать из города на товарном составе. Во время спецоперации один из стражей порядка был ранен.