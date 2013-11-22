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22 ноября 2013, 09:41

Происшествия

Три машины столкнулись на северо-западе Москвы

В ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы пострадал один человек

На северо-западе Москвы столкнулись три автомобиля, пострадал один человек.

Как сообщает телеканал "Москва 24", авария произошла на пересечении улиц Свободы и Тушинская. По предварительным данным, водитель ВАЗ пытался на запрещающий сигнал светофора проехать перекресток, но врезался в две машины. В результате он оказался зажат в салоне.

Прибывшие на место медики забрали водителя "Жигулей" в больницу. Все три автомобиля получили серьезные повреждения. Причины случившегося установят автоинспекторы.

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