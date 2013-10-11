Подмосковный этап эстафеты Олимпийского огня посетили 150 тыс. человек

11 октября 2013, 20:10
Более 150 тысяч зрителей посетили подмосковный этап эстафеты Олимпийского огня, который состоялся 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.
Кроме того, в мероприятии приняло участие 203 факелоносца и 800 волонтеров. Безопасность на подмосковном этапе эстафеты обеспечивали около 4 тысяч полицейских.
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Напомним, накануне Олимпийский огонь побывал в Коломне, Красногорске, Одинцово, Дмитрове и музее-усадьбе "Архангельское". Теперь главный символ Олимпиады направился в Тверскую область.
"Пробег" символа Олимпиады по России финиширует 7 февраля будущего года в Сочи на церемонии открытия Игр.
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