Московские танцоры завоевали "серебро" на Кубке Мира

Московские танцоры Алексей Глухов и Анастасия Глазунова заняли второе место на WDSF Кубке мира по спортивным бальным танцам по европейской программе. Соревнования проходят в болгарском городе Бургасе.

Москвичи тренируются в спортивном клубе "Мелодия", сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта.

Золото взяли хозяева турнира, болгарская пара Сальваторе Тодаро и Виолета Янева. На третью ступень пьедестала поднялись Андрейс Роговенко и Анна Воронкука из Латвии.