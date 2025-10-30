Экс-супруга Кержакова заявила, что футболист станет отцом в четвертый раз

Фото: instagram.com (принадлежитMeta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/a.kerzhakov11

Экс-супруга российского футболиста и тренера Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что спортсмен станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на кулинарное шоу "Духовка", где бывшая жена нападающего раскрыла данную информацию.

Тюльпанова сообщила, что ей рассказали о будущем пополнении в семье Кержакова. При этом она не раскрыла, от кого именно поступили эти сведения.

Бывшая жена футболиста также раскритиковала действия его нынешней супруги Евгении, которая называла сына Тюльпановой своим.

"Это не очень нормально, меня это триггернуло. Я сразу написала всем, меня заблокировали", – поделилась экс-супруга спортсмена.

В 2005 году Кержаков женился на студентке Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Марии Головой. В том же году у них родилась дочь Дарья. Пара официально развелась в 2010 году. Также у футболиста есть сын от бывшей гражданской жены Екатерины Сафроновой.

Еще один сын родился у Кержакова в браке с Тюльпановой. Они развелись в 2019 году. Бывший форвард сборной России и "Зенита" обвинял жену в наркотической зависимости и забрал у нее их общего ребенка.

Однако спустя время суд решил, что мальчик будет жить с матерью. Кроме того, во время заседания были оглашены результаты комплексной судебной экспертизы родителей. Выяснилось, что никто из них не страдает наркоманией.

На Евгении Кержаков женился в 2022 году.

