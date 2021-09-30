В Москве пройдет любительская групповая велогонка Sputnik Criterium

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ 3 октября состоится велогонка Sputnik Criterium. Критериум – интенсивная гонка, во время которой велосипедисты соревнуются на коротких, замкнутых в кольцо маршрутах.

Протяженность кольцевого маршрута составит 600 метров, включающих в себя пять сложных поворотов. Один заезд будет длиться от 15 до 60 минут.

Принять участие в турнире смогут все желающие старше 18 лет на шоссейных и fixed gear велосипедах. Важно уметь ездить в группе, иметь шлем и велосипед, а также медицинскую справку. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрав одну из категорий: шоссе или fixed gear, учитывая велосипед, на котором планируется заезд.

Отмечается, что каждый гонщик примет участие в одном из квалификационных заездов. Далее 15 лучших из одного заезда пройдут в финал. Если с первого раза отобраться не получилось, участник может попробовать свои силы еще раз, но уже в заезде "Последний шанс". Из него попасть в финал можно, приехав на финиш в составе первой десятки.

Кроме того, за гонку можно получить денежный приз: общий фонд составит 500 тысяч рублей. Его разыграют в финале не только самые быстрые гонщики, но и самые активные, а также те, кто показал лучшее время на промежуточных кругах.

А зрители смогут выиграть три велосипеда. Для получения приза им необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и в день гонки быть на площадке.