Шахматист Карлсен сыграет на чемпионате мира по блицу после дисквалификации

Фото: Misha Friedman/Getty Images

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, которого дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду в 2024 году в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода, будет участвовать в чемпионате мира по блицу. Об этом он заявил проекту Take Take Take в соцсети Х.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил о том, что он принял решение ослабить требования к внешнему виду участников чемпионата мира по блицу.

Карлсен сказал, что сыграет в Нью-Йорке как минимум один день. Если его игры пройдут хорошо, то он примет участие и во втором дне соревнований.

Ранее FIDE дисквалифицировала спортсмена за ношение джинсов, что нарушает дресс-код чемпионата мира. В ответ на это решение шахматист заявил, что устал от организации. Он также сказал, что больше не хочет иметь ничего общего с федерацией.

Между тем россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации. В финальном туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.