Стали известны все полуфиналисты "Лиги Европы"

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По итогам вторых четвертьфинальных матчей Лиги Европы в полуфинал вышли "Арсенал", "Валенсия", "Айнтрахт" и "Челси", сообщает "Российская газета".

Матчи состоялись 18 апреля. "Валенсия" обыграла "Вильярреал" с общим счетом двух матчей 5:1. "Челси" опередил "Славию" – 5:3 по сумме двух матчей. "Арсенал" оказался сильнее "Наполи" – 3:0 по сумме двух матчей. "Айнтрахт" же обыграл "Бенфику". Счет двух матчей составил 4:4, пробиться команде помогло правило выездного гола.

Теперь в полуфинале "Арсеналу" предстоит сыграть против "Валенсии", а "Айнтрахту" – против "Челси". Первые матчи состоятся 2 мая, второй раз команды встретятся 9 мая.

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинги самых дорогих футболистов для каждого клуба из пятерки топовых европейских чемпионатов. В списке лиг значатся Английская премьер-лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия А, французская Лига 1 и немецкая Бундеслига.

Самым дорогим игроком оказался нападающий французского PSG Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 228 миллионов евро. И это 26% от всей стоимости состава парижского клуба.

В Серии А самым дорогим игроком оказался нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала (142 миллиона евро). Криштиану Роналду оценили в 125 миллионов евро.

Лидером Английской премьер-лиги стал форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, 198 миллиона евро. В Ла Лиге самым дорогим признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси, 171 миллион евро. В Бундеслиге самым ценным активом среди футболистов является полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, 148 миллионов евро.