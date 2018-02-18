Лыжники из России завоевали серебро в эстафете на ОИ–2018

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Российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов принесли России десятую медаль, сообщает РИА Новости.

Спортсмены уступили 9,4 секунды норвежцам, которые прошли дистанцию за один час 33 минуты и 4,9 секунды. А третье место в эстафете четыре по 10 километров заняла сборная Франции.

Российские атлеты уже заработали на Олимпиаде три серебра и семь бронзовых наград.

Ранее сборная олимпийских атлетов из России по хоккею победила сборную США со счетом 4:0. Благодаря этой победе россияне напрямую вышли в четвертьфинал Олимпиады.