Фристайлист Никитин победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский фристайлист Станислав Никитин стал лучшим в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Москве.

Никитин победил с результатом 128,96 балла. Вторым стал китаец Ван Синьди, получивший 123,08 балла. Замкнул тройку лучших швейцарец Ной Рот (119,91 балл).

Соревнования проходят на Воробьевых горах. В них принимают участие 70 спортсменов из России, Австралии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Канады, Китая, США, Швейцарии и Японии.

В календарь на сезон также включены этапы в Минске (23 февраля) и Сикрет Гарден (Китай, 2-3 марта).

Впервые в истории посетители могли добраться до комплекса Воробьевы горы по канатной дороге. 16 февраля она работает бесплатно с 18:00 до 22:00.

Летом 2018 года смешанные соревнования по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика вошли в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

