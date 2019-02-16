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16 февраля, 21:00

Фристайлист Никитин победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира

спорт

16 февраля, 21:00

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский фристайлист Станислав Никитин стал лучшим в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Москве.

Никитин победил с результатом 128,96 балла. Вторым стал китаец Ван Синьди, получивший 123,08 балла. Замкнул тройку лучших швейцарец Ной Рот (119,91 балл).

Соревнования проходят на Воробьевых горах. В них принимают участие 70 спортсменов из России, Австралии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Канады, Китая, США, Швейцарии и Японии.

В календарь на сезон также включены этапы в Минске (23 февраля) и Сикрет Гарден (Китай, 2-3 марта).

Впервые в истории посетители могли добраться до комплекса Воробьевы горы по канатной дороге. 16 февраля она работает бесплатно с 18:00 до 22:00.

Летом 2018 года смешанные соревнования по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика вошли в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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