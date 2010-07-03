Чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет в Волоколамске

10:57
10:57
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Фото: Наталья Красильникова
21 июля на территории волоколамского автодрома Moscow Raceway пройдет московский этап крупнейшего российского чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK. Соревнования станут частью большого мотособытия, объединяющего спортивную и развлекательную программы.
За титул чемпиона будут бороться лучшие пилоты страны. Всего в соревнованиях заявлено более сотни участников из Москвы, Нижнего Новгорода, Симферополя, Владивостока, Барнаула, Уфы, Красноярска и других городов. На трек также выйдут и прошлогодние чемпионы России Владимир Леонов (класс-супербайк) и Алексей Иванов (класс-супер спорт). Помимо одиночных заездов запланирован и командный зачет, в котором будут состязаться несколько десятков команд.
Зрелищной частью программы станет "мототриал" – соревнования каскадеров, которые продемонстрируют акробатические трюки на мотоциклах, квадроциклах и трюковых автомобилях. Зрители смогут наблюдать "прыжки" по подготовленным препятствиям, в том числе, и через огненные кольца.
Не обойдется и без соревнований по "мотоджимхане": этот вид мотодисциплины зародился в Японии и постепенно стал популярен во всем мире. Пилоты продемонстрируют искусство маневрирования, "перекладки" мотоциклов в ограниченном пространстве.
Параллельно с шоу-программой на территории автодрома пройдут тест-драйвы от крупнейших мотоциклетных компаний, где каждый желающий сможет почувствовать весь драйв управления мотоциклом. Для подрастающих гонщиков будет организована детская зона RSBK с соревнованиями на беговелах. Также здесь расположится множество развлекательных площадок, среди которых будет и аттракцион с педальными машинами СССР.
После подведения итогов организаторы приступят к подготовке следующего этапа, который состоится на подмосковном автодроме в Мячково, а финал RSBK-2019 запланирован в Грозном в сентябре.
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