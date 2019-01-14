Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Футболист "Зенита" Александр Кокорин пожаловался на обострение старой травмы в колене, которую получил в марте 2018 года в рамках матча 1/8 Лиги Европы против "Лейпцига", сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, восстановить колено ему поможет только тренажеры и бассейн. Кроме того, полное восстановление может занять около года. К врачам СИЗО футболист обращаться не собирается.

"Что может сделать врач в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, физические нагрузки, а кто мне здесь бассейн предоставит?" – задался вопросом спортсмен.

Он подчеркнул, что в отсутствие необходимых тренажеров выполнять предписанные врачами упражнения для реабилитации невозможно.

Кокорин может работать в тренажерном зале и играть в настольный теннис, однако этих нагрузок ему недостаточно. Свою физическую подготовку он оценил как "ужасную", при этом отметил, что если выйдет из СИЗО 8 февраля, сможет восстановиться за три недели.

В конце декабря 2018 года фигурантам дела о драке с участием полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева и нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

Чуть раньше Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов футболистов, которые просили пересмотреть продление ареста. Все фигуранты дела о хулиганстве и побоях останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.

Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской улице футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. 37-летний чиновник обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.

Позже полиция выяснила, что на автостоянке на 2-й Брестской улице футболисты избили 33-летнего водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.