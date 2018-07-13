ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства организацией

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Кирсана Илюмжинова от руководства организацией на 18 месяцев, сообщает "Интерфакс".

Комиссия по этике единогласно решила, что Илюмжинов нарушил Кодекс этики федерации. Начиная с 13 июля, он дисквалифицирован на шесть месяцев – до 12 января 2019 года. Остальные 12 месяцев – с отсрочкой в два года.

Илюмжинов стал главой Международной федерации шахмат в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. В ноябре 2015 года он попал в санкционный список США по Сирии. В апреле текущего года президентский совет ФИДЕ потребовал от него ухода в отставку, однако Илюмжинов отказался.

В октябре прошлого года исполнительный комитет Международной федерации шахмат проголосовал за то, чтобы Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах, которые запланированы на 3 октября 2018 года в Батуми. Российская федерация шахмат выдвинула на пост президента бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.