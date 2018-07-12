Перишич назван лучшим игроком матча Хорватия – Англия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Лучшим игроком полуфинального матча Хорватия – Англия назван нападающий сборной Хорватии Иван Перишич, передает РИА Новости.

Футбольная битва на московском стадионе "Лужники" завершилась победой хорватов. В дополнительное время игра закончилась со счетом 2:1.

На 68-й минуте Перишич восстановил равенство, а на 109-й отметился результативной передачей на Марио Манджукича.

В финале 15 июля в "Лужниках" сборная Хорватии встретится с командой Франции. Днем ранее англичане в Санкт-Петербурге сыграют с командой Бельгии за третье место.