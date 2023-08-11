"Спартак" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл московский "Спартак" по итогам домашнего матча четвертого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В ходе матча голами отличились Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви со стороны "Урала", а также Тео Бонгонда и Александр Соболев – со стороны "Спартака".

Для столичного клуба это стало первым поражением в текущем розыгрыше РПЛ. Предыдущие три матча "Спартак" завершал победителем. Кроме того, до этого команда два раза подряд побеждала в матчах Кубка России. Между тем для екатеринбургского клуба эта победа стала четвертой подряд.

Ранее московский "Динамо" со счетом 3:2 одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче третьего тура РПЛ. Для москвичей это стало первой выездной победой над петербуржцами с мая 2014 года.

