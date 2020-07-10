Матч между "Локомотивом" и ЦСКА перенесли на 16 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля. Спортсмены должны были встретиться на арене 15 июля, приводит Агентство "Москва" заявление Российского футбольного союза.

Ожидалось, что московские футболисты проведут встречу на стадионе "Локомотив" в городе.

"В пятницу, 10 июля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения", – поделились представители организации.

Кроме того, изменения затронули игру между ФК "Рубин" (Казань) и ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону). Игра была также перенесена на 16 июля.

Ранее "Зенит" разгромил ЦСКА в центральном матче тура. На 89-й минуте прямую красную карточку получил защитник армейцев Вадим Карпов.