Трапеция для полетов появилась в Парке Горького

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Трапецию для полетов установили в Парке Горького, она будет находиться там до сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Конструкция высотой 10 метров и длиной 30 метров позволяет подняться в воздух даже тем, кто никогда раньше этого не делал. А в школе воздушной гимнастике желающих смогут научить гимнастике на полотнах, прыжкам на батуте, хождению по тросам, жонглированию. Занятия доступны для взрослых и детей старше четырех лет.

Для учеников будут проводить вечерние театрализованные шоу с педагогами и профессиональными гимнастами. Участникам подберут костюмы, нанесут грим и позволят показать, чему они научились.

Обучение в школе платное. Болельщикам ЧМ-2018 до конца соревнований дадут скидку 10 процентов при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID).

В Парке Горького также открылся павильон "Мажлис Катар", посвященный чемпионату мира по футболу 2022 года. Он выполнен в виде традиционного шатра жителей стран Персидского залива, который стал основой проекта стадиона Аль Бэйт на 60 тысяч зрителей. В павильоне гости смогут попробовать традиционный арабский кофе с финиками и ознакомиться с макетами стадионов, на которых пройдут матчи ЧМ-2022.