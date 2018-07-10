Трапеция для полетов появилась в Парке Горького

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Трапецию для полетов установили в Парке Горького, она будет находиться там до сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Конструкция высотой 10 метров и длиной 30 метров позволяет подняться в воздух даже тем, кто никогда раньше этого не делал. А в школе воздушной гимнастике желающих смогут научить гимнастике на полотнах, прыжкам на батуте, хождению по тросам, жонглированию. Занятия доступны для взрослых и детей старше четырех лет.
Для учеников будут проводить вечерние театрализованные шоу с педагогами и профессиональными гимнастами. Участникам подберут костюмы, нанесут грим и позволят показать, чему они научились.
Обучение в школе платное. Болельщикам ЧМ-2018 до конца соревнований дадут скидку 10 процентов при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID).
В Парке Горького также открылся павильон "Мажлис Катар", посвященный чемпионату мира по футболу 2022 года. Он выполнен в виде традиционного шатра жителей стран Персидского залива, который стал основой проекта стадиона Аль Бэйт на 60 тысяч зрителей. В павильоне гости смогут попробовать традиционный арабский кофе с финиками и ознакомиться с макетами стадионов, на которых пройдут матчи ЧМ-2022.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: