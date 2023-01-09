Хабиб Нурмагомедов не планирует заниматься политической деятельностью после ухода из MMA

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов после ухода из индустрии смешанных единоборств (ММА) не собирается заниматься политической деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

"Хабиб не планирует заниматься политической карьерой. Вполне вероятно, что он может уделить большее внимание своему бизнесу, связанному с футболом", – рассказал источник.

Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. После этого он занялся тренерской деятельностью и участвовал в турнирах как секундант.

На счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения. В марте 2022 года Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC.

Ранее российский боец подтвердил уход из MMA, об этом он заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией). Близкие к спортсмену источники сообщили, что Нурмагомедов принял данное решение, чтобы проводить больше времени с семьей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!