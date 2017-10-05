Стали известны чемпионы России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин

Фото: пресс-служба ШФМ
В Сочи 4 октября завершился чемпионат России по быстрым шахматам среди мужских и женских команд. У мужчин победила команда "Ладья" из Татарстана – 14 баллов из 18. Второе место заняла "Сима-Ленд Урал" из Свердловской области (13 очков), третье – "Югра" из ХМАО) – 13 баллов.
В женском турнире первенствовала "Югра" из ХМАО. Команда набрала 12 баллов из 12 возможных. Второе место заняла СДЮСШОР ШШ, Санкт-Петербург – 10 очков, на третьем месте – "Ладья" из Татарстана – баллов.
Московская команда "ШСМ-Legacy Square-Просвещение" заняла третье место в турнире ветеранов. Московские ветераны выступили в следующем составе: гроссмейстеры Евгений Васюков и Владислав Воротников, международные мастера Анатолий Шведчиков, Анатолий Кременецкий, Александр Чудиновских и гроссмейстер среди женщин Елена Фаталибекова.
В четверг 5 октября пройдет командный чемпионат России по блицу.
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