Стали известны чемпионы России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин

Фото: пресс-служба ШФМ

В Сочи 4 октября завершился чемпионат России по быстрым шахматам среди мужских и женских команд. У мужчин победила команда "Ладья" из Татарстана – 14 баллов из 18. Второе место заняла "Сима-Ленд Урал" из Свердловской области (13 очков), третье – "Югра" из ХМАО) – 13 баллов.

Быстрые шахматы (рапид) – разновидность игры в шахматы, где каждому игроку на всю партию дается время более ограниченное, чем в классические шахматы. На турнире в Сочи контроль времени был 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход. Блиц – шахматная игра, где на обдумывание ходов отводится еще более ограниченное время, чем в быстрые шахматы.



В женском турнире первенствовала "Югра" из ХМАО. Команда набрала 12 баллов из 12 возможных. Второе место заняла СДЮСШОР ШШ, Санкт-Петербург – 10 очков, на третьем месте – "Ладья" из Татарстана – баллов.

Московская команда "ШСМ-Legacy Square-Просвещение" заняла третье место в турнире ветеранов. Московские ветераны выступили в следующем составе: гроссмейстеры Евгений Васюков и Владислав Воротников, международные мастера Анатолий Шведчиков, Анатолий Кременецкий, Александр Чудиновских и гроссмейстер среди женщин Елена Фаталибекова.

В четверг 5 октября пройдет командный чемпионат России по блицу.