Норвежский лыжник назвал своих соперников из России тупыми

Фото: JON OLAV NESVOLD/imago/Bildbyran/ТАСС

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд раскритиковал тактику российских коллег в масс-старте в рамках шестого этапа "Тур де Ски".Он заявил, что российские лыжники "тупые как пробка".

"Они тупые как пробка. На последнем круге нам сообщают, что Устюгов отстает, и только в этот момент четверо российских лыжников начинают выходить вперед и навязывать борьбу. Я даже рассмеялся, это было забавно", – цитирует его издание Dagbladet.

Позже он в своем Instagram извинился перед российской сборной за резкие высказывания. Он подчеркнул, что комментарий получился в СМИ искаженным.

"Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев", – обратился Холунд к российской команде.

15-километровая гонка классическим стилем в итальянском Валь-Ди-Фьемме завершилась победой норвежца Йоханнеса Клебо. Уже на финише он меньше чем на секунду опередил итальянца Франческо Де Фабиани и на 2,5 секунды – россиянина Александра Большунова. Кроме него, в топ-10 вошли еще четыре российских спортсмена.

Сергей Устюгов остается ближайшим преследователем Клебо в общем зачете, пришел к финишу 16-м. От победителя он отстал более чем на 40 секунд. Холунд в итоговом протоколе разместился на седьмом месте.

В конце декабря Сергей Устюгов занял первое место в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 километров на первом этапе многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.