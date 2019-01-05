Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

05 января, 23:10

Норвежский лыжник назвал своих соперников из России тупыми

спорт

05 января, 23:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: JON OLAV NESVOLD/imago/Bildbyran/ТАСС

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд раскритиковал тактику российских коллег в масс-старте в рамках шестого этапа "Тур де Ски".Он заявил, что российские лыжники "тупые как пробка".

"Они тупые как пробка. На последнем круге нам сообщают, что Устюгов отстает, и только в этот момент четверо российских лыжников начинают выходить вперед и навязывать борьбу. Я даже рассмеялся, это было забавно", – цитирует его издание Dagbladet.

Позже он в своем Instagram извинился перед российской сборной за резкие высказывания. Он подчеркнул, что комментарий получился в СМИ искаженным.

"Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев", – обратился Холунд к российской команде.

15-километровая гонка классическим стилем в итальянском Валь-Ди-Фьемме завершилась победой норвежца Йоханнеса Клебо. Уже на финише он меньше чем на секунду опередил итальянца Франческо Де Фабиани и на 2,5 секунды – россиянина Александра Большунова. Кроме него, в топ-10 вошли еще четыре российских спортсмена.

Сергей Устюгов остается ближайшим преследователем Клебо в общем зачете, пришел к финишу 16-м. От победителя он отстал более чем на 40 секунд. Холунд в итоговом протоколе разместился на седьмом месте.

В конце декабря Сергей Устюгов занял первое место в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 километров на первом этапе многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика