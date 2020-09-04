Велогонщик Павел Свешников скончался на Гран-при Москвы

04 сентября, 20:16 (обновлено 04.09.2020 21:22)
Фото: instagram.com/pavel_sveshnikov
Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
"Федерация велосипедного спорта России с прискорбием сообщает о трагическом инциденте на Гран-при Москвы, который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова", – говорится в сообщении.
В организации рассказали, что спортсмен потерял сознание во время группового заезда Гран-при Москвы по велотреку. Ему оказали первичную медицинскую помощь прямо на трассе, а потом повезли в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.
Спортсмену было 22 года. В 2018 году Свешников занял второе место в мэдисоне на чемпионате России по велотреку. Год спустя он стал победителем в гонке на Кубке России.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: