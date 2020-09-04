Велогонщик Павел Свешников скончался на Гран-при Москвы

Фото: instagram.com/pavel_sveshnikov

Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

"Федерация велосипедного спорта России с прискорбием сообщает о трагическом инциденте на Гран-при Москвы, который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова", – говорится в сообщении.

В организации рассказали, что спортсмен потерял сознание во время группового заезда Гран-при Москвы по велотреку. Ему оказали первичную медицинскую помощь прямо на трассе, а потом повезли в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Спортсмену было 22 года. В 2018 году Свешников занял второе место в мэдисоне на чемпионате России по велотреку. Год спустя он стал победителем в гонке на Кубке России.