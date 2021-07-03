МВД России сократило черный список болельщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число фанатов, которым запрещено посещать спортивные мероприятия, за два года сократили вдвое. Решение приняло МВД России, передает ТАСС.

"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, числится 251 человек", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ограничения подразумевают запрет на посещение мероприятий до 2021 года, а также до 2022 и 2023 годов.

Уточняется, что в 2019 году в перечне находились 538 человек, среди которых было 11 женщин.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть правительственный законопроект, предусматривающий обязательную электронную идентификацию на спортивных соревнованиях зрителей и людей, задействованных в их организации.

