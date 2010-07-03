Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда станет известен состав команды на ближайшие матчи против Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщили в RT.

"Мы сделаем это [объявление] во вторник, 5 ноября. В понедельник завершится очередной тур РПЛ, и на следующий день объявим состав. Сейчас идет процесс анализа матчей внутреннего первенства и еврокубков, а также состояния игроков", – заявил наставник сборной.

Черчесов также добавил, что его тренерский штаб внимательно изучает каждого потенциального кандидата в сборную.

Сборной России предстоят два матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Игра с Бельгией пройдет в Санкт-Петербурге, 16 ноября. В случае Сан-Марино российским футболистам предстоит выездной матч – встреча состоится 19 ноября в Серравалле.

13 октября стало известно, что сборная России по футболу досрочно обеспечила себе место в финальном этапе Евро-2020. В одном из решающих матчей футболисты переиграли сборную Кипра со счетом 5:0. Команда из России сохраняет шансы на первое место в отборочной группе.