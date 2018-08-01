Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик отказался от звания "Герой Украины", сообщает РИА Новости.

Свое решение он обосновал тем, что ему не нужны "никакие звезды". Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем", – отметил спортсмен.

В пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы, Усик заявил, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше.

Украинец стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) россиянина Мурата Гассиева.

Присвоить боксеру звание "Героя Украины" призвал премьер-министр страны Владимир Гройсман. Он сказал, что попросит об этом президента Петра Порошенко.