Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 10:44

Экономика

Стоматологическая клиника освободила незаконно занимаемое помещение

Вчера, 19 ноября, было освобождено находящегося в собственности Москвы нежилое помещение площадью более 500 квадратных метров по адресу: Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 1.

На основании договора аренды помещение занимала поликлиника "Норд-дент", но, в связи с неуплатой, договор с арендатором был расторгнут. Позднее, в июне этого года, было установлено, что здание незаконно занимает "Дентас профи". При этом представители компании отказались освободить помещение.

В итоге деятельность клиники все же была остановлена. Ее имущество будет вывозиться под контролем сотрудников Департамента городского имущества Москвы. В настоящее время в помещении организован круглосуточный пост охраны.

Стоит отметить, что с начала 2013 года Департаментом городского имущества было освобождено 265 нежилых помещений, находящихся в собственности Москвы.

Сайты по теме


собственность клиники департамент городского имущества незаконная деятельность

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика