Стоматологическая клиника освободила незаконно занимаемое помещение

Вчера, 19 ноября, было освобождено находящегося в собственности Москвы нежилое помещение площадью более 500 квадратных метров по адресу: Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 1.

На основании договора аренды помещение занимала поликлиника "Норд-дент", но, в связи с неуплатой, договор с арендатором был расторгнут. Позднее, в июне этого года, было установлено, что здание незаконно занимает "Дентас профи". При этом представители компании отказались освободить помещение.

В итоге деятельность клиники все же была остановлена. Ее имущество будет вывозиться под контролем сотрудников Департамента городского имущества Москвы. В настоящее время в помещении организован круглосуточный пост охраны.

Стоит отметить, что с начала 2013 года Департаментом городского имущества было освобождено 265 нежилых помещений, находящихся в собственности Москвы.