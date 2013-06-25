В Текстильщиках снесут самовольно возведенный торговый центр

26 июня начнется снос самовольно возведенного торгового центра "Несси", расположенного на Волгоградском проспекте рядом со станцией метро "Текстильщики".

Пресс-служба Мосгосстройнадзора сообщает, что здание площадью 690 квадратных метров было построено компанией ООО "Фирма "Несси". Уточняется, что разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию застройщиком не оформлялись.

По факту самовольного строительства Мосгосстройнадзор обратился в префектуру ЮВАО, которая направила иск о сносе самовольно возведенного здания в суд. В настоящее время решение суда вступило в силу.

Предполагается, что на месте демонтированного торгового центра в дальнейшем создадут пешеходную зону.