На дачном участке в ТАО вместо бомбы оказалась старая шестеренка

На дачном участке в Новой Москве вместо бомбы оказалась старая шестеренка от редуктора, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Напомним, ранее жители Новой Москвы обнаружили на своем участке предмет, похожий на противотанковую мину. Его нашли днем 9 сентября в деревне Горчаково поселения Первомайское.

По сообщению пресс-службы столичного ГУ МЧС, в настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. Они оцепили территорию вокруг находки.