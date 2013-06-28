Форма поиска по сайту

28 июня 2013, 12:27

Происшествия

Официальное обвинение предъявлено организатору взрывов в Бостоне

Власти США предъявили официальное обвинение организатору взрывов в Бостоне 15 апреля Джохару Царнаеву.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Бостонскую федеральную прокуратуру, Царнаев обвиняется в убийстве четырех человек и использовании оружия массового уничтожения.

Всего в обвинительном заключении 30 пунктов, по 17 из которых Царнаеву грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Напомним, 15 апреля во время ежегодного марафона в Бостоне произошло два взрыва. Взрывные устройства сработали с интервалом в несколько секунд у финишной черты, где собралось большинство зрителей спортивного мероприятия.

В результате теракта 3 человека погибли и более 140 были ранены.

следствие обвинения Джохар Царнаев теракт в Бостоне

