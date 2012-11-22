Причиной самосожжения женщины в Москве могли быть ссоры в семье

Стали известны причины самосожжения москвички

По данным следствия, женщина, совершившая акт самосожжения возле школы на севере столицы, сделала это из-за постоянных конфликтов в семье.

Правоохранительные органы установили, что 33-летняя женщина проживала совместно с мужем, уроженцем Азербайджана, и несовершеннолетними детьми, которые учатся в одной из московских школ.

К самосожжению ее могли подтолкнуть регулярные семейные ссоры, сообщает "Интерфакс".

21 ноября у школы на улице Линия Октябрьской железной дороги молодая женщина облила себя неустановленной горючей жидкостью и подожгла. Прибывшие на место врачи и спасатели констатировали смерть самоубийцы. По предварительным данным, перед тем как покончить с собой, женщина не высказывала каких-либо требований.

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