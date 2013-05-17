Витас не пришел на допрос к следователю

Певец Витас не явился на допрос к следователю

Певец Витас 17 мая не явился на допрос по делу об угрозе убийством. Встречу артиста со следователем перенесли на следующую неделю.

Дознаватели МВД должны проверить заявление, по факту угрозы убийством. Кроме того, к следователю была вызвана и супруга певца Светлана - она угрожала очевидцам происшествия.

Напомним, 10 мая на территории ВВЦ сбил на своем Infiniti велосипедистку. Москвичка Ольга Холодова подала заявление в полицию. Виновник аварии не только не помог пострадавшей, но и оскорбил девушку, а также пригрозил ей муляжом пистолета. Витас отказался от медосвидетельствования, а водительские права артиста вызвали у полиции много вопросов.