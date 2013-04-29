С начала года застройщиков в Москве оштрафовали на 11 млн рублей

С начала года московские власти оштрафовали застройщиков на сумму более 11 млн рублей за нарушения требований пожарной безопасности, информирует пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора.

Это почти в два раза превышает сумму штрафов за аналогичный период 2012 года и за весь 2011 год.

Наиболее часто встречались следующие нарушения: несоблюдение карт орошения систем пожаротушения; требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации; несоответствие применяемой кабельной продукции, нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления и несоответствия аэродинамических показателей систем противодымной защиты, добавили в ведомстве.