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29 апреля 2013, 14:06

Город

С начала года застройщиков в Москве оштрафовали на 11 млн рублей

С начала года московские власти оштрафовали застройщиков на сумму более 11 млн рублей за нарушения требований пожарной безопасности, информирует пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора.

Это почти в два раза превышает сумму штрафов за аналогичный период 2012 года и за весь 2011 год.

Наиболее часто встречались следующие нарушения: несоблюдение карт орошения систем пожаротушения; требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации; несоответствие применяемой кабельной продукции, нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления и несоответствия аэродинамических показателей систем противодымной защиты, добавили в ведомстве.

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