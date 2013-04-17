"Локомотив" оштрафован на 200 тысяч рублей за действия фанатов

Московский "Локомотив" оштрафовали на 200 тысяч рублей за действия фанатов во время матча с "Зенитом". Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

"Железнодорожники" были оштрафованы за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также за использование пиротехники, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Аналогичный штраф наложен и на столичный "Спартак" - за бросание фанатами петард. Кроме того клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений.

Также за использование болельщиками пиротехники заплатит штраф ЦСКА - 100 тысяч рублей.