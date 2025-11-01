Умер актер из фильма "Никита" Чеки Карио

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Французский актер Чеки Карио, запомнившийся своей ролью в фильме Люка Бессона "Никита", ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщил портал Deadline.

Артист родился 4 октября 1953 в турецком Стамбуле, однако рос во Франции, куда переехал в раннем возрасте. Учился искусству драмы в театре Сирано, где в основном играл классические роли.

В кино Карио начал сниматься ближе к 30 годам. Настоящую славу ему принесла роль сотрудника секретной службы в ленте "Никита", вышедшей в 1990-м. Несмотря на успех, в дальнейшем актер снимался во второстепенных ролях в таких картинах, как "Жанна д'Арк", "Плохие парни", "Золотой глаз", "Пристрастие к любви" и "Вавилон".

Всего за свою карьеру артист принял участие в более чем 100 кинопроектах и сериалах. Одной из последних запоминающихся работ стала роль детектива Жюльена Батиста в британском сериале "Пропавшие без вести", за которую он был номинирован на премию "Лучший актер мини-сериала".

Помимо этого, Карио был номинирован на премию "Сезар" в категории "Самый многообещающий актер", а также получил награду Жана Габена.