Московские фигуристы завоевали три медали на первом этапе "Гран-при"

Столичные фигуристы успешно выступили на первом этапе серии "Гран-при" по фигурному катанию Skate America, который состоялся в американском городе Кент. Москвичам удалось выиграть три медали - золото, серебро и бронзу.

В парном катании не было равных дуэту Татьяна Волосожар/Максим Траньков. По итогам двух программ пара набрала 195,07 балла, что сделало москвичей недосягаемыми для преследователей, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В танцах на льду серебро завоевал дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Россияне сумели опередить своих конкурентов из Канады, пару Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже на два с половиной балла. Победу праздновали американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.

В женском одиночном катании россиянам также удалось отметиться местом на пьедестале. Третью строчку после произвольной программы заняла москвичка Аделина Сотникова. Два первых места разделили представительницы США Эшли Вагнер и Кристина Гао.

В мужском одиночном катании россиянин Константин Меньшов не сумел побороться за медали, заняв четвертое место.