Режиссер Патрик Алессандрин прочитает москвичам лекции о кино

30 января 2013, 14:00
В Московской школе кино 6 февраля пройдет бесплатный мастер-класс французского сценариста, режиссера и продюссера, ученика Люка Бессона – Патрика Алессандрина.
Вместе с креативным продюсером Натальей Дубровской, которая сейчас живет и работает во Франции и США, Патрик расскажет собравшимся о специфике жанров, о секретах популярности коммерческих кинолент, о сотрудничестве с агентами и о проектах, которые ему доводилось вести вместе с Люком Бессоном. Также столичный гость научит правильно подбирать актеров, создавать студийные работы и развивать рентабельный кинобизнес, сообщают организаторы.
Отметим, что Алессандрин уже приезжал в Москву, однако с лекциями ему доводится выступать впервые.
Свою карьеру Патрик начал в качестве ассистента Люка Бессона на съемках фильмов "Подземка" и "Голубая бездна". Дебютной режиссерской работой Алессандрина стала лента "Все у них получится", вышедшая на экраны в 1995 году. Затем была новая совместная работа с Бессоном – фильм "15 августа". А в 2008 году Патрик представил зрителям картину "3-й район: Ультиматум".
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