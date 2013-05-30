Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 мая 2013, 16:10

Безопасность

В Подмосковье разминировали минное поле времен войны

В Подмосковье саперы разминировали противотанковое минное поле времен Великой Отечественной войны. 23 мая его обнаружили поисковики в районе села Болычево Волоколамского района.

Саперы Таманской мотострелковой дивизии обследовали район, определили точные границы минного поля, после чего полностью зачистили местность от взрывоопасных предметов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, за три дня они обнаружили 168 противотанковых мин нажимного действия типа ТМ-35.

По словам официального представителя Западного военного округа Владимира Дробышевского, мины, находившиеся в земле более 70 лет, представляли потенциальную опасность при их транспортировке, поэтому было принято решение уничтожить их на месте.

После этого саперы вновь обследовали местность. Они собрали осколки, которые предстоит утилизировать.

саперы чп мо мины

