В Подмосковье разминировали минное поле времен войны

В Подмосковье саперы разминировали противотанковое минное поле времен Великой Отечественной войны. 23 мая его обнаружили поисковики в районе села Болычево Волоколамского района.

Саперы Таманской мотострелковой дивизии обследовали район, определили точные границы минного поля, после чего полностью зачистили местность от взрывоопасных предметов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, за три дня они обнаружили 168 противотанковых мин нажимного действия типа ТМ-35.

По словам официального представителя Западного военного округа Владимира Дробышевского, мины, находившиеся в земле более 70 лет, представляли потенциальную опасность при их транспортировке, поэтому было принято решение уничтожить их на месте.

После этого саперы вновь обследовали местность. Они собрали осколки, которые предстоит утилизировать.