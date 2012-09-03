Минобороны опровергло сообщение о увольнении командира "Стрижей"

В Минобороны РФ заявили, что решение об освобождении от должности командира пилотажной группы ВВС России "Стрижи" пока не принято.

Подполковник Валерий Морозов подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. Предполагается, что ежемесячно он собирал по пять тысяч рублей с бизнесмена, использовавшего атрибутику пилотажной группы на футболках. В Центр показа авиационной техники имени Кожедуба из Министерства обороны пришла телеграмма, в которой говорилось, что подполковника уволят из-за несоблюдения условий контракта.

Как подтвердил "Интерфаксу" источник в Минобороны РФ, в Центр показа авиационной техники на Кубинке действительно была направлена телеграмма из Минобороны, но с требованием провести служебное расследование по факту происшествия и предоставить документы для дальнейшего рассмотрения на аттестационной комиссии.

"Стрижи" - одна из самых известных пилотажных групп мира. Она базируется на аэродроме в Кубинке и специализируется по полетам на истребителях МиГ-29. Официальным “днем рождения” группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием “Стрижи”. После этого маршал авиации трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб лично вручил пилотам группы медали “За укрепление боевого содружества между государствами”.

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