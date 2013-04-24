Форма поиска по сайту

24 апреля 2013, 09:55

Происшествия

В Подмосковье пропал мужчина с двумя детьми

Сотрудники подмосковной полиции и спасатели разыскивают мужчину с двумя детьми, которые поехали кататься лодке и пропали.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка полиции по Московской области, вечером 23 апреля мужчина забрал из детского сада своего семилетнего сына и пятилетнюю дочь, и вместе с ними отправился в деревню Спиридоново Тверской области.

Около 8 часов вечера он взял лодку и повез катать на ней детей, с тех пор о нем ничего не известно, телефонный сигнал пропал. Заявление о пропаже написала его жена.

По предварительным данным, лодку могло унести течением из-за паводка.

розыск пропавшие люди паводки чп

