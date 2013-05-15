Расписание движения вагона "Москва – Хэб" изменят на месяц

Расписание движения беспересадочного вагона "Москва – Хэб" поезда "Влтава" временно изменили в связи с ремонтными работами на железной дороге в Чехии. В составе поезда до Праги этот вагон будет следовать только по маршруту Москва – Карловы – Вары – Москва.

Как сообщает Агентство транспортных новостей, изменения в расписании будут действовать для вагона отправлением из Москвы со 2 по 29 июня; отправлением из Карловых Вар - с 4 июня по 1 июля; прибытием в Москву - с 6 июня по 3 июля.

Для пассажиров, уже купивших билеты на эти дни, на участке Карловы Вары – Хэб – Карловы Вары будет организована перевозка автобусами и внутренними поездами.