На крыше магазина образовался бассейн

Житель дома №6 по Ярославскому шоссе сообщил M24.Ru о том, что на крыше двухэтажного магазина "Пятерочка" в результате дождей скопилось огромное количество воды. По его словам, конструкция крыши выполнена в виде бассейна, и, вероятно, забились стоки.

"По самым скромным подсчетам, там более 100 м3 воды, а это более 100 тонн", – пишет Юрий Колосов. Он отмечает, что этот магазин – единственный на весь спальный район и он всегда переполнен людьми, поэтому обрушение крыши может привести к большим жертвам. Мужчина обращался в управу Ярославского района и МЧС, однако никаких мер пока не последовало.

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