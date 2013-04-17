ВМХ-велодром на Коломенском проезде реконструируют

ВМХ-велодром класса "В" на Коломенском проезде, владение 16 реконструируют. Общая площадь участка, отведенного под проектирование, составляет 0,56 гектаров, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

Московские власти уже объявили открытый конкурс на определение технического заказчика. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,5 миллиона рублей.

"Победителю конкурса предстоит запроектировать основные инженерные системы, трассы для спортсменов длиной 220 метров, пост круглосуточной охраны, площадку в зоне финиша для судей и гонщиков, помещение под стартовой горой для тренерской и хранения велосипедов, некапитальное строение для хранения мототехники и инвентаря", - говорится в сообщении.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию два уже обустроенных велодрома: ВМХ-велодром класса "В" на Тарусской улице, владение 18 и ВМХ–велодром класса "В" на улице Гурьянова, владение 10, строение 1, добавили в ведомстве

Ранее сообщалось о планах реконструкции ВМХ-велодрома класса "В" на Ангарской улице.